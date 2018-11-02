Арина Соболенко не вышла в полуфинал малого итогового турнира WTA

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко не сумела пробиться в полуфинал турнира WTA Elite Trophy в китайском Чжухае с призовым фондом $2,3 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в заключительном поединке группы С с французской теннисисткой Каролин Гарсией белоруске нужно было выиграть всего один сет, чтобы выйти в 1/2 финала, но этого не случилось - она уступила в двух партиях с одинаковым счетом 4:6. Встреча продолжалась 1 час 24 минуты. В первом матче предварительной стадии Арина Соболенко выиграла у австралийки Эшли Барти в двух сетах 6:4, 6:4.

Сегодня завершатся соревнования еще в двух группах. В группе А американка Мэдисон Киз сыграет с китайской теннисисткой Ван Цян, в группе В испанка Гарбинье Мугуруса будет соперничать с Анастасией Севастовой из Латвии.

Из группы D в полуфинал уже вышла немка Юлия Гергес.

Полуфиналы состоятся в субботу, 3 ноября, решающий поединок пройдет 4 ноября.

В парном разряде белорусская теннисистка Лидия Морозова и японка Сюко Аояма в первом матче группового этапа обыграли польско-румынский дуэт Алисия Росольска / Михаэла Бузарнеску - 6:3, 6:2. В субботу, 3 ноября, белорусско-японский тандем сыграет с китайской парой Фан Йин Ксун / Тан Цян.-0-