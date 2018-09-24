Арина Соболенко обыграла Карлу Суарес Наварро на старте теннисного турнира в Китае

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Арина Соболенко (20-й номер рейтинга WTA) обыграла испанку Карлу Суарес Наварро на старте теннисного турнира с призовым фондом более $2,7 млн в китайском Ухане со счетом 7:6, 2:6, 6:2, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первый сет встречи получился наиболее упорным. Теннисисткам пришлось определять сильнейшую на тай-брейке. Во второй партии испанке удалось наладить свою подачу, которая позволила ей перехватить инициативу. В третьей партии Арина Соболенко традиционно действовала в силовой манере на задней линии и успешно выходила к сетке. При счете 5:1 на подаче соперницы белоруска имела матчбол, но не смогла его использовать. В следующем гейме Арина заработала тройной матчбол (40:0), который завершила ударом по линии.

Во втором круге турнира в Ухане первая ракетка Беларуси сыграет с лидером украинского женского тенниса - Элиной Свитолиной. Другая белоруска Александра Саснович также уверенно стартовала в Ухане, обыграв на старте бельгийку Элизе Мертенс. Во втором круге она встретится с Моникой Пуиг из Пуэрто-Рико.-0-