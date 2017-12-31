Арина Соболенко одолела Монику Никулеску в первом круге теннисного турнира в Шэньчжэне

Белоруска Арина Соболенко, занимающая 73-ю строчку в мировой классификации, удачно стартовала в основной сетке турнира в китайском Шэньчжэне с призовым фондом $626,750. В матче 1/16 финала наша теннисистка в двух сетах с одинаковым счетом 6:4 нанесла поражение 79-му номеру рейтинга WTA румынке Монике Никулеску.
Поединок продолжался 1 час 33 минуты. За это время 19-летняя Соболенко сумела сделать семь брейков, один раз подала навылет и допустила пять двойных ошибок. Ее 30-летняя соперница ответила пятью выигранными геймами на приеме, одним эйсом и ни разу при этом не допустила двойной ошибки. Это был первый официальный поединок между теннисистками.
В 1/8 финала турнира Shenzhen Open Арина Соболенко встретится с победительницей противостояния между гречанкой Марией Саккари (51) и черногоркой Данкой Ковинич (123).
Напомним, другая белорусская теннисистка Александра Саснович удачно преодолела квалификационное сито на соревнованиях категории "Премьер" в австралийском Брисбене и в первом раунде сыграет с 11-й ракеткой планеты француженкой Кристиной Младенович.
Турниры в Австралии и Китае завершатся 6 января.-0-
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