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Арина Соболенко осталась на 12-й позиции в рейтинге WTA

Спорт 29.10.2018 | 07:54
Арина Соболенко. Фото Jimmie48 tennis photography
Арина Соболенко. Фото Jimmie48 tennis photography

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко занимает 12-е место в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.

На прошлой неделе Арина Соболенко не играла, в ее активе осталось 3145 очков. Александра Саснович находится на 30-й строке (1570 очков), Виктория Азаренко занимает 52-е место (1051), у Веры Лапко 65-я позиция (896).

Победительница итогового турнира WTA украинская теннисистка Элина Свитолина поднялась с 7-го на 4-е место, финалистка американка Слоан Стивенс осталась на 6-й позиции.

Украинская теннисистка Элина Свитолина впервые выиграла итоговый турнир WTAУкраинская теннисистка Элина Свитолина впервые выиграла итоговый турнир WTA
В решающем поединке 24-летняя украинская теннисистка за два с половиной часа обыграла американку Слоан Стивенс (6) - 3:6, 6:2, 6:2.

В тройке лидеров изменений не произошло - впереди по-прежнему румынка Симона Халеп, второй идет немка Ангелика Кербер, на третьем месте датская теннисистка Каролин Возняцки.

Арина Соболенко на текущей неделе выступит на турнире WTA Elite Trophy с призовым фондом $2,3 млн в китайском Чжухае.-0-

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Теги
Лапко, рейтинг, Саснович, Соболенко, теннис
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