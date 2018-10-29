Арина Соболенко осталась на 12-й позиции в рейтинге WTA

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко занимает 12-е место в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.
На прошлой неделе Арина Соболенко не играла, в ее активе осталось 3145 очков. Александра Саснович находится на 30-й строке (1570 очков), Виктория Азаренко занимает 52-е место (1051), у Веры Лапко 65-я позиция (896).
Победительница итогового турнира WTA украинская теннисистка Элина Свитолина поднялась с 7-го на 4-е место, финалистка американка Слоан Стивенс осталась на 6-й позиции.
В тройке лидеров изменений не произошло - впереди по-прежнему румынка Симона Халеп, второй идет немка Ангелика Кербер, на третьем месте датская теннисистка Каролин Возняцки.
Арина Соболенко на текущей неделе выступит на турнире WTA Elite Trophy с призовым фондом $2,3 млн в китайском Чжухае.-0-
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