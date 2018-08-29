Арина Соболенко победила на старте парного разряда US Open

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла во второй раунд парного разряда US Open в Нью-Йорке, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В стартовом матче Арина Соболенко и Се Шувэй из китайского Тайбэя менее чем за час победили хорватско-швейцарский тандем Дарья Юрак / Ксения Нолл - 6:1, 6:3.
В состязаниях мужских пар белорус Максим Мирный и австриец Филипп Освальд уступили голландско-новозеландскому дуэту Уэс Колхоф / Маркус Дэниэлл - 3:6, 6:7 (8:10).-0-
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