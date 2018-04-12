Арина Соболенко победила Полону Херцог на теннисном турнире в Лугано

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала вторую победу на турнире в швейцарском Лугано, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в поединке второго раунда одиночного разряда Соболенко уверенно переиграла в двух сетах словенку Полону Херцог - 6:3, 6:1.

На старте парных соревнований белорусско-румынский тандем Александра Саснович / Михаэла Бузарнеску проиграл австралийско-швейцарскому дуэту Моник Адамчак / Ксения Нолл - 6:1, 3:6, 7:10.-0-