Арина Соболенко победила Полону Херцог на теннисном турнире в Лугано

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала вторую победу на турнире в швейцарском Лугано, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в поединке второго раунда одиночного разряда Соболенко уверенно переиграла в двух сетах словенку Полону Херцог - 6:3, 6:1.
На старте парных соревнований белорусско-румынский тандем Александра Саснович / Михаэла Бузарнеску проиграл австралийско-швейцарскому дуэту Моник Адамчак / Ксения Нолл - 6:1, 3:6, 7:10.-0-
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