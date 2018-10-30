Арина Соболенко победно начала малый итоговый турнир WTA в Чжухае

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (12-е место мирового рейтинга) успешно стартовала на турнире WTA Elite Trophy в китайском Чжухае с призовым фондом $2,3 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом поединке предварительной группы С белоруска встречалась с австралийской теннисисткой Эшли Барти, занимающей 19-е место в мировом рейтинге, и выиграла в двух сетах - 6:4, 6:4. Встреча продолжалась полтора часа.
Aryna Sabalenka seals the first win at the @WTAEliteTrophy!— WTA (@WTA) 30 октября 2018 г.
Defeats Barty 6-4, 6-4! pic.twitter.com/AD6sFqrMOj
В пятницу, 2 ноября, соперницей Арины Соболенко будет французская теннисистка Каролин Гарсия, у которой 18-я позиция в рейтинге WTA.
Позже сегодня состоятся два поединка в других группах: А - Дарья Касаткина (10; Россия) - Ван Цян (22; Китай); D - Элизе Мертенс (13; Бельгия) - Анетт Контавейт (20; Эстония).
В парном разряде белорусско-японский тандем Лидия Морозова / Сюко Аояма 31 октября в первом туре соревнований группы А встретятся с польско-румынским дуэтом Алисия Росольска / Михаэла Бузарнеску. В этой группе также выступает китайская пара Фан Йин Ксун / Тан Цян.-0-
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