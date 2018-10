Арина Соболенко победно начала малый итоговый турнир WTA в Чжухае

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (12-е место мирового рейтинга) успешно стартовала на турнире WTA Elite Trophy в китайском Чжухае с призовым фондом $2,3 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом поединке предварительной группы С белоруска встречалась с австралийской теннисисткой Эшли Барти, занимающей 19-е место в мировом рейтинге, и выиграла в двух сетах - 6:4, 6:4. Встреча продолжалась полтора часа.

Aryna Sabalenka seals the first win at the @WTAEliteTrophy!



Defeats Barty 6-4, 6-4! pic.twitter.com/AD6sFqrMOj