Арина Соболенко поднялась на 16-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко поднялась на 16-е место в мировом рейтинге, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Неделю назад Арина занимала 20-ю позицию, а после победы на турнире в китайском Ухане стала выше на 3 строки. Это пока лучшее достижение 20-летней Арины Соболенко за все время выступлений на профессиональных турнирах под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA). Еще одна белоруска Александра Саснович занимает 32-е место, Виктория Азаренко на 55-й позиции, Вера Лапко находится на 60-й строке.
Рейтинг WTA по-прежнему возглавляет румынская теннисистка Симона Халеп, второй идет Каролин Возняцки из Дании, замыкает первую тройку немка Ангелика Кербер.-0-
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