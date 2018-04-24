Арина Соболенко после матча Кубка Федерации сыграет на теннисном турнире в Стамбуле

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко после победного матча Кубка Федерации со Словакией (3:2) в Минске сразу отправилась на турнир в турецкий Стамбул с призовым фондом $226,7 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первой соперницей Арины, занимающей 47-е место в мировом рейтинге, сегодня будет словенская теннисистка Полона Херцог, у которой 75-я позиция. В случае стартовой победы Арина Соболенко в 1/8 финала встретится с победительницей встречи между украинкой Катериной Бондаренко (78-й номер рейтинга WTA) и турецкой теннисисткой Ипек Оз (612).

Белоруска Лидия Морозова, которая вместе с Верой Лапко принесла выигрышный балл в игре со словачками, сегодня стартует в парном разряде турнира в немецком Штутгарте. В первом раунде Морозова в дуэте с россиянкой Вероникой Кудерметовой сыграет с румыно-французским тандемом Михаэла Бузарнеску / Ализе Корне.

На представительном мужском турнире в испанской Барселоне (призовой фонд - 2,5 млн евро) белорусский теннисист Илья Ивашко (117-й номер рейтинга АТР) сыграет с французом Жилем Симоном (70). В основную сетку Илья пробился, преодолев квалификационный барьер. Белорус Максим Мирный и австриец Филипп Освальд на старте парного разряда соревнований в венгерском Будапеште (призовой фонд - 501 тыс. евро) встретятся с британско-хорватским дуэтом Доминик Инглот / Франко Шкугор. Еще один белорусский теннисист Андрей Василевский и чилиец Ханс Подлипник-Кастильо завершили выступление, уступив представителю Японии Бену Маклахлану и Яну-Леннарту Штруффу из Германии - 6:7 (5:7), 1:6.-0-