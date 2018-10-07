7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко признана лучшей теннисисткой мира в сентябре, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Женскую теннисную ассоциацию (WTA).

Кроме белоруски на это звание претендовали шестая ракетка планеты японка Наоми Осака и чешка Каролина Плишкова, занимающая 7-е место в мировом рейтинге.

В прошлом месяце Арина Соболенко выиграла турнир категории "Премьер" в китайском Ухане и сейчас входит в топ-20 лучших теннисисток мира.-0-