Арина Соболенко вышла в 1/16 финала теннисного турнира в Индиан-Уэллсе, обыграв россиянку Светлану Кузнецову

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в 1/16 финала турнира категории "Премьер" в американском Индиан-Уэллсе (призовой фонд – $8 млн), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке второго круга одиночного разряда Соболенко, у которой 63-я позиция в мировом рейтинге, встречалась с 18-й ракеткой планеты россиянкой Светланой Кузнецовой и выиграла в двух сетах - 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 13 минут.

На старте соревнований Арина Соболенко переиграла представительницу США Варвару Лепченко (66-й номер рейтинга WTA) – 7:5, 6:1. Теперь в матче за выход в 1/8 финала Соболенко встретится с победительницей матча мжду чешкой Маркетой Вондроушовой (54) и британкой Йоханной Контой (11).

Еще две белорусские теннисистки свои встречи второго раунда проведут позже: Александра Саснович (49) сыграет с эстонкой Анетт Контавейт (28), Виктория Азаренко будет соперничать с американкой Слоан Стивенс (13).

Виктория Азаренко победно вернулась в теннисный тур В первом раунде турнира в американском Индиан-Уэллсе Азаренко, занимающая 204-е место в рейтинге WTA, за 1 час 43 минуты нанесла поражение 70-й ракетке планеты британке Хизер Уотсон.

На старте парного разряда Азаренко и Соболенко встретятся американско-канадским тандемом Слоан Стивенс / Эжени Бушар.

Виктория Азаренко и Арина Соболенко вышли в 2-й круг парного разряда турнира в Индиан-Уэллсе В стартовом матче белорусский дуэт одолел американо-канадский тандем Слоан Стивенс / Эжени Бушар - 7:6 (7:3), 2:6, 10:7. В 1/32 финала одиночного разряда Виктория Азаренко еще раз встретится со Стивенс.

В мужском парном разряде белорус Максим Мирный и американец Райан Харрисон сыграют с голландско-румынским дуэтом Жан-Жюльен Ройер / Хория Текау.-0-