Арина Соболенко пробилась в финал турнира в Истборне

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (45-й номер рейтинга WTA) сумела пробиться в финал одиночного разряда турнира в британском Истборне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В сегодняшнем полуфинале Арина встречалась с полькой Агнешкой Радваньской (31) и уверенно выиграла первый сет со счетом 6:3. Во второй партии картина игры резко изменилась, и уже Радваньска добилась убедительной победы - 6:1. В решающем сете Арина сумела собраться и снова выиграла - 6:3. Встреча продолжалась два часа. Завтра в решающем поединке Соболенко встретится с победительницей второго сегодняшнего полуфинала, в котором вторая ракетка мира Каролин Возняцки из Дании сыграет с немецкой теннисисткой Анжеликой Кербер (11).

На этих соревнованиях Арина Соболенко победила американскую теннисистку Сачию Викери (82) - 4:6, 6:0, 6:1, немку Юлию Гергес (13) - 1:6, 6:4, 6:4, бельгийку Элизе Мертенс (15) - 7:5, 2:6, 7:6 (7:4) и 7-ю ракетку планеты Каролину Плишкову из Чехии - 6:3, 2:6, 7:6 (7:5).

В Ѕ финала парного разряда Арина Соболенко и Се Шувэй из китайского Тайбэя сегодня сыграют с канадско-китайским тандемом Габриэла Дабровски / Ифань Сюй.-0-