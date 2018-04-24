Арина Соболенко проиграла на старте теннисного турнира в Стамбуле

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко проиграла сопернице из Словении Полоне Херцог со счетом 2:6, 5:7 на старте турнира в Стамбуле, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом сете соперница белоруски владела преимуществом, а во втором Арине Соболенко удалось навязать борьбу, но в концовке партии несколько ошибок на своей подаче склонили чашу весов во встрече в пользу Полоны Херцог.

Не смог пробиться далее первого круга грунтового турнира в Барселоне Илья Ивашко, который уступил Жилю Симону из Франции - 2:6, 3:6.

Упорное сопротивление белоруске Лидии Морозовой и россиянке Веронике Кудерметовой оказали Ализе Корне из Франции и Михаэла Бузарнеску из Румынии на представительном турнире в Штутгарте. Первый сет остался за соперницами - 6:1, а во второй партии Морозова и Кудерметова смогли одержать победу - 7:5. Тай-брейк также завершился в пользу белорусско-российского дуэта - 10:4. В следующем круге Лидия Морозова и Вероника Кудерметова встретятся с победителем встречи Шуко Аояма/Мию Като (обе - Япония) и Кики Бертенс/Деми Схюрс из Нидерландов.-0-