Арина Соболенко проиграла Кирстен Флипкенс в 1/4 финала одиночного разряда турнира в Нидерландах

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (46) завершила выступление в одиночном разряде турнира в голландском Хертогенбосе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в поединке за выход в полуфинал белоруска уступила бельгийке Кирстен Флипкенс (60) - 4:6, 4:6.

В четвертьфинале парного разряда Арина Соболенко и россиянка Вероника Кудерметова встретятся с бельгийско-голландским тандемом Элизе Мертенс / Деми Схюрс.-0-