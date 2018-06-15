Арина Соболенко проиграла Кирстен Флипкенс в 1/4 финала одиночного разряда турнира в Нидерландах

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (46) завершила выступление в одиночном разряде турнира в голландском Хертогенбосе, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в поединке за выход в полуфинал белоруска уступила бельгийке Кирстен Флипкенс (60) - 4:6, 4:6.
В четвертьфинале парного разряда Арина Соболенко и россиянка Вероника Кудерметова встретятся с бельгийско-голландским тандемом Элизе Мертенс / Деми Схюрс.-0-
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