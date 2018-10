Арина Соболенко проиграла в четвертьфинале теннисного турнира в Пекине

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (16-й номер рейтинга WTA) не смогла выйти в полуфинал турнира категории "Премьер" в Пекине с призовым фондом $8,2 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в четвертьфинале Арина встречалась с китаянкой Ван Цян (28) и уступила в двух сетах - 5:7, 5:7.

Wang Qiang keeps on rolling - into the @chinaopen semifinals!



Beats Sabalenka 7-5, 7-5 in a wonderful match!#ChinaOpen pic.twitter.com/dpiFpZUUgh