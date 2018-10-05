Арина Соболенко проиграла в четвертьфинале теннисного турнира в Пекине

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (16-й номер рейтинга WTA) не смогла выйти в полуфинал турнира категории "Премьер" в Пекине с призовым фондом $8,2 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в четвертьфинале Арина встречалась с китаянкой Ван Цян (28) и уступила в двух сетах - 5:7, 5:7.
Wang Qiang keeps on rolling - into the @chinaopen semifinals!— WTA (@WTA) 5 октября 2018 г.
Beats Sabalenka 7-5, 7-5 in a wonderful match!#ChinaOpen pic.twitter.com/dpiFpZUUgh
Ранее Арина Соболенко переиграла испанку Гарбинье Мугурусу (15) - 7:5, 6:4 и Каролин Гарсию (8) из Франции - 5:7, 7:6 (7:3), 6:0.
В поединке за выход в финал China Open Ван Цян встретится со второй ракеткой планеты Каролин Возняцки из Дании. В другом полуфинале латвийская теннисистка Анастасия Севастова (20) сыграет с японкой Наоми Осакой (6).
Решающий поединок соревнования в китайской столице состоится 7 октября.-0-
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