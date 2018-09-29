Арина Соболенко выиграла турнир в Ухане

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (20-й номер мирового рейтинга) стала победительницей турнира в китайском Ухане с призовым фондом более $2,7 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в решающем поединке Арина обыграла эстонку Анетт Контавейт (27) - 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 13 минут.

На этом турнире Соболенко победила также испанку Карлу Суарес Наварро (22) - 7:6, 2:6, 6:2, украинку Элину Свитолину (6) - 6:4, 2:6, 6:1, представительницу США Софию Кенин (62) - 6:3, 6:3, словацкую теннисистку Доминику Цибулкову (31) - 7:5, 6:3 и австралийку Эшли Барти (17) - 7:6 (7:2), 6:4.

Для 20-летней минчанки это второй чемпионский титул на профессиональных турнирах под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA). Первый она завоевала в начале сентября в американском Нью-Хейвене.-0-