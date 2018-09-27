Арина Соболенко стала полуфиналисткой турнира в Ухане

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (20-й номер мирового рейтинга) стала полуфиналисткой одиночного разряда на турнире в китайском Ухане с призовым фондом более $2,7 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в четвертьфинале Арина Соболенко победила словацкую теннисистку Доминику Цибулкову (31) - 7:5, 6:3. Первая партия была очень упорной, и в решающие моменты нервы оказались крепче у белоруски. Второй сет Арина начала очень мощно, поведя 3:0. Затем соперница сократила разрыв 2:3, но в итоге Соболенко выиграла 6:3 и вышла в полуфинал.

Ранее Соболенко обыграла испанку Карлу Суарес Наварро (22) - 7:6, 2:6, 6:2, украинку Элину Свитолину (6) - 6:4, 2:6, 6:1 и представительницу США Софию Кенин (62) - 6:3, 6:3.

В борьбе за выход в финал Арина Соболенко сыграет с австралийкой Эшли Барти (17).

В четвертьфинале парного разряда белоруска Лидия Морозова и японка Сюко Аояма переиграли венгерско-французский тандем Тимея Бабош / Кристина Младенович - 6:2, 7:5.

На турнире в Ташкенте белорусская теннисистка Вера Лапко (64) в 1/4 финала встречалась с немецкой теннисисткой Моной Бартель (94) и уступила в двух сетах - 3:6, 5:7.-0-