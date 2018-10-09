Арина Соболенко стартует на теннисном турнире в Китае матчем с Софией Кенин

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко сегодня примет старт на турнире в китайском Тяньцзине, призовой фонд которого составляет $750 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом поединке одиночного разряда Арина Соболенко, занимающая 11-е место в мировом рейтинге, сыграет с представительницей США Софией Кенин, у которой 50-я позиция в рейтинге WTA. В конце сентября эти теннисистки встречались между собой в 1/8 финала турнира в китайском Ухане. И тогда белоруска уверенно победила в двух партиях - 6:3, 6:3. Победитель их сегодняшнего матча в борьбе за выход в четвертьфинал будет соперничать с польской теннисисткой Магдой Линетт (84-й номер мирового рейтинга), которая победила россиянку Евгению Родину (85) - 2:6, 6:1, 6:4.

На турнире в австрийском Линце с призовым фондом $250 тыс. белоруска Вера Лапко (62) в стартовой встрече будет соперничать с Белиндой Бенчич (41) из Швейцарии. В парном разряде Лапко и Мэнди Минелла из Люксембурга сыграют с бельгийско-шведским тандемом Кирстен Флипкенс / Юханна Ларссон.

В парном разряде турнира в Гонконге, призовой фонд которого составляет $750 тыс., белоруска Лидия Морозова и японка Сюко Аояма встретятся с австралийско-сербским дуэтом Арина Родионова / Александра Крунич.

Соревнования в Гонконге, Линце и Тяньцзине завершатся 14 октября.-0-