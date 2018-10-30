Арина Соболенко стартует на турнире в Чжухае матчем с Эшли Барти

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (12-е место мирового рейтинга) сегодня примет старт на турнире в китайском Чжухае с призовым фондом $2,3 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в первом поединке предварительной группы С белоруска сыграет с австралийской теннисисткой Эшли Барти, занимающей 19-е место в рейтинге WTA.
Также сегодня состоятся два поединка в других группах:
А - Дарья Касаткина (10; Россия) - Ван Цян (22; Китай).
D - Элизе Мертенс (13; Бельгия) - Анетт Контавейт (20; Эстония).
В парном разряде белорусско-японский тандем Лидия Морозова / Сюко Аояма в первом туре встретятся с польско-румынским дуэтом Алисия Росольска / Михаэла Бузарнеску.-0-
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