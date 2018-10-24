Арина Соболенко сыграет в Малом итоговом турнире WTA

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко, занимающая 12-е место в мировом рейтинге, примет участие в Малом итоговом турнире Женской теннисной ассоциации - WTA Elite Trophy, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Турнир пройдет с 30 октября по 4 ноября в китайском Чжухае. Общий призовой фонд составляет $2,3 млн.

Кроме первой ракетки Беларуси в соревнованиях примут участие еще 11 теннисисток: россиянка Дарья Касаткина (10-й номер рейтинга WTA), Анастасия Севастова (11) из Латвии, бельгийка Элизе Мертенс (13), немка Юлия Гергес (14), американка Мэдисон Киз (16), испанка Гарбинье Мугуруса (17), француженка Каролин Гарсия (18), австралийка Эшли Барти (19), эстонка Анетт Контавейт (20), китаянки Ван Цян (22) и Чжан Шуай (33).-0-