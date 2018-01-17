Арина Соболенко уступила в первом круге в парном разряде Открытого чемпионата Австралии

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко и россиянка Вероника Кудерметова уступили в первом круге парного разряда Открытого чемпионата Австралии дуэту Беатрис Аддад Майя (Бразилия)/Сорана Кырстя (Румыния) со счетом 2:6, 2:6, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч продолжался чуть более часа соперницы белорусско-российской пары намного успешнее справлялись с собственной подачей и эффективно действовали у сетки. Ранее Арина Соболенко завершила борьбу в первом круге одиночного разряда, проиграв Эшли Барти из Австралии.

Более удачным старт в парном разряде первого в сезоне турнира Большого шлема оказался для белоруски Лидии Морозовой и Лесли Керхов из Нидерландов. В первом круге теннисистки были сильнее Людмилы Киченок из Украины и Макото Ниномии из Японии - 7:6, 6:2.-0-