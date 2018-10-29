Арина Соболенко узнала соперников на итоговом турнире в Чжухае

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ведущая белорусская теннисистка, 12-я ракетка мира, Арина Соболенко узнала соперников на групповом этапе малого итогового турнира WTA в китайском Чжухае, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Согласно жеребьевке белоруска сыграет на предварительной стадии с француженкой Каролин Гарсией (18 WTA) и Эшли Барти (19 WTA) из Австралии. В турнире с призовым фондом $2,3 млн примут участие многие известные игроки, которые не вошли в десятку сильнейших по итогам сезона: Дарья Касаткина (Россия), Мэдисон Киз (США), Ван Цзян (Китай), Анастасия Севастова (Латвия), Гарбинье Мугуруcа (Испания), Юлия Гёргес (Германия) и другие.
В парном разряде выступит и белоруска Лидия Морозова, которая вместе с Шуко Аоямой из Японии встретится на первом этапе с Михаэлой Бузарнеску (Румыния)/ Алисией Росольской (Польша), Фан Йин Ксун/Тан Цян (Китай).
Турнир в Чжухае пройдет с 30 октября по 4 ноября.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3997 BYN
|2.405 BYN
|2.408 BYN
|USD
|2.1109 BYN
|2.112 BYN
|2.116 BYN
|RUB
|3.2165 BYN
|3.203 BYN
|3.219 BYN