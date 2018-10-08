Арина Соболенко в шаге от топ-10 мирового теннисного рейтинга

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко впервые в карьере поднялась на 11-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Перед началом турнира в Пекине неделю назад Арина занимала 16-ю позицию, а после выхода в четвертьфинал переместилась на 5 строк выше. На этой неделе Соболенко сыграет на турнире в китайском Тяньцзине.

Еще одна белорусская теннисистка Александра Саснович занимает 31-е место в мировом рейтинге, Виктория Азаренко 55-я, Вера Лапко находится на 62-й позиции.

В первую пятерку рейтинга WTA входят румынка Симона Халеп, Каролин Возняцки из Дании, немка Ангелика Кербер, японка Наоми Осака и украинка Элина Свитолина.-0-