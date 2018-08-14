Арина Соболенко вышла в 1/16 финала теннисного турнира в Цинциннати

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (34-й номер мирового рейтинга) пробилась в 1/16 финала турнира в американском Цинциннати (призовой фонд - $2,8 млн), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке первого круга Соболенко в упорнейшей борьбе победила британку Йоханну Конту (39) - 4:6, 6:3, 6:4. Следующей соперницей Арины Соболенко будет победительница матча между чешкой Каролиной Плишковой (8) и полькой Агнешкой Радваньской (38).

Первой из белорусок в 1/16 финала вышла Виктория Азаренко (87), переигравшая в стартовом поединке испанку Карлу Суарес Наварро (25) - 6:7 (5:7), 6:2, 6:4. Во втором раунде Виктория встретится с французской теннисисткой Каролин Гарсией (5).

Еще одна белоруска Александра Саснович (36) уступила словачке Виктории Кужмовой (56) - 0:6, 6:4, 1:6.

Турнир на открытых хардовых кортах Цинциннати финиширует в воскресенье, 19 августа.-0-