Арина Соболенко вышла в 1/16 финала теннисного турнира в Цинциннати

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (34-й номер мирового рейтинга) пробилась в 1/16 финала турнира в американском Цинциннати (призовой фонд - $2,8 млн), сообщает корреспондент БЕЛТА.
В поединке первого круга Соболенко в упорнейшей борьбе победила британку Йоханну Конту (39) - 4:6, 6:3, 6:4. Следующей соперницей Арины Соболенко будет победительница матча между чешкой Каролиной Плишковой (8) и полькой Агнешкой Радваньской (38).
Первой из белорусок в 1/16 финала вышла Виктория Азаренко (87), переигравшая в стартовом поединке испанку Карлу Суарес Наварро (25) - 6:7 (5:7), 6:2, 6:4. Во втором раунде Виктория встретится с французской теннисисткой Каролин Гарсией (5).
Еще одна белоруска Александра Саснович (36) уступила словачке Виктории Кужмовой (56) - 0:6, 6:4, 1:6.
Турнир на открытых хардовых кортах Цинциннати финиширует в воскресенье, 19 августа.-0-
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