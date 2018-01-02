Арина Соболенко вышла в 1/4 финала турнира в Шэньчжэне, где может сыграть с первой ракеткой мира

Белоруска Арина Соболенко продолжает успешное выступление на турнире в китайском Шэньчжэне с призовым фондом $626,750. В поединке 1/8 финала наша теннисистка всего за 47 минут расправилась с представительницей Черногории Данкой Ковинич - 6:1, 6:0.
В этом матче 19-летняя белоруска, занимающая 73-е место в рейтинге WTA, совершила по пять брейков, эйсов и двойных ошибок. На счету ее 23-летней соперницы, являющейся 122-й ракеткой планеты, два эйса и одна двойная ошибка без выигранных геймов на приеме. Это была первая встреча данных теннисисток. В стартовой игре Арина была сильнее румынской теннисистки Моники Никулеску (79) - 6:4, 6:4.
В поединке за право сыграть в полуфинале соревнований Shenzhen Open Арина Соболенко сразится либо с первой ракеткой мира румынкой Симоной Халеп, либо с китаянкой Дуань Йин-Йин (91).
В парном разряде этих соревнований белорусско-голландский тандем Лидия Морозова / Лесли Керхов пробился в четвертьфинал, победив российско-швейцарский дуэт Екатерина Александрова / Штефани Фегеле - 2:6, 7:5, 10:4.
Напомним, что другая белорусская теннисистка Александра Саснович (88) в эти дни выступает на турнире категории "Премьер" в австралийском Брисбене (призовой фонд - $894,7 тыс.) и в 1/16 финала нанесла поражение 11-му номеру мирового рейтинга француженке Кристине Младенович. В игре за выход в четвертьфинал австралийских соревнований соперницей Саснович 3 января будет эстонка Анетт Контавейт (34).
Турниры в Шэньчжэне и Брисбене завершатся 6 января. -0-
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