Арина Соболенко победила пятую ракетку мира и вышла в 1/8 финала US Open

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (20-й номер мирового рейтинга) пробилась в 1/8 финала открытого чемпионата США. Это первый подобный успех 20-летней минчанки на турнирах серии "Большого шлема", сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке 3-го раунда одиночного разряда против 5-й ракетки планеты чешки Петры Квитовой Арина выиграла в двух партиях - 7:5, 6:1. Для победы белоруске понадобился 1 час 26 минут. После матча Соболенко сказала, что сейчас очень довольна своей игрой. Она также отметила, что перед каждой встречей немного нервничает, "но после выхода на корт, видя поддержку болельщиков, волнение проходит, и я наслаждаюсь игрой".

Теперь в борьбе за выход в четвертьфинал US Open Арина Соболенко встретится с японкой Наоми Осакой (19-й номер рейтинга WTA), которая накануне не оставила шансов еще одной белоруске Александре Саснович (33) - 6:0, 6:0.

В 1/8 финала парного разряда Арина Соболенко и китаянка Се Шувэй будут соперничать с бельгийско-голландским дуэтом Элизе Мертенс / Деми Схюрс.-0-