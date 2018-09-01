Арина Соболенко вышла в 1/8 финала парного разряда US Open

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко и китаянка Се Шувэй вышли в 1/8 финала парного разряда открытого чемпионата США по теннису, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В матче второго раунда белорусско-китайский тандем победил венгерско-сербский дуэт Фанни Столлар / Нина Стоянович - 6:4, 7:6 (7:5).
Сегодня в поединке 1/16 финала одиночного разряда Арина Соболенко (20-й номер мирового рейтинга) сыграет с чешкой Петрой Квитовой (5), соперницей Александры Саснович (33) будет японка Наоми Осака (19).-0-
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