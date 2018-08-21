Арина Соболенко вышла в 1/8 финала теннисного турнира в Нью-Хейвене

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (25-й номер рейтинга WTA) вышла в 1/8 финала турнира в американском Нью-Хейвене, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом раунде Соболенко уверенно переиграла австралийку Саманту Стосур (64) - 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 12 минут. В 1/8 финала Соболенко встретится с еще одной представительницей Австралии Дарьей Гавриловой (24).

Белоруска Александра Саснович (37) в поединке 1/16 финала одолела французскую теннисистку Кристину Младенович (54) и в матче за выход в четвертьфинал сыграет с другой представительницей Франции Каролин Гарсией (6).

Александра Саснович победила на старте теннисного турнира в Нью-Хейвене В стартовом поединке Саснович встречалась с французской теннисисткой Кристиной Младенович (54) и добилась победы - 7:6 (8:6), 6:7 (3:7), 6:2. Игра продолжалась 3 часа 9 минут.

В парном разряде белоруска Лидия Морозова и японка Сюко Аояма проиграли чешскому тандему Барбора Стрыцова / Андреа Главачкова - 2:6, 1:6.-0-