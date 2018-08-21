Арина Соболенко вышла в 1/8 финала теннисного турнира в Нью-Хейвене

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (25-й номер рейтинга WTA) вышла в 1/8 финала турнира в американском Нью-Хейвене, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом раунде Соболенко уверенно переиграла австралийку Саманту Стосур (64) - 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 12 минут. В 1/8 финала Соболенко встретится с еще одной представительницей Австралии Дарьей Гавриловой (24).
Белоруска Александра Саснович (37) в поединке 1/16 финала одолела французскую теннисистку Кристину Младенович (54) и в матче за выход в четвертьфинал сыграет с другой представительницей Франции Каролин Гарсией (6).
В парном разряде белоруска Лидия Морозова и японка Сюко Аояма проиграли чешскому тандему Барбора Стрыцова / Андреа Главачкова - 2:6, 1:6.-0-
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