Арина Соболенко вышла в 2-й круг теннисного турнира в Нидерландах

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (46-й номер мирового рейтинга) успешно начала турнир в голландском Хертогенбосе с призовым фондом $226 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

В стартовом матче Арина встречалась с чешской теннисисткой Маркетой Вондрушовой (104) и победила - 0:6, 7:5, 6:3. Следующей соперницей Арины Соболенко будет победительница поединка между чешкой Кристиной Плишковой (73) и австралийкой Айлой Томлянович (71).

Накануне Александра Саснович (51) на этом же турнире уступила американке Коко Вандевеге (16) - 2:6, 6:7 (1:7).

Александра Саснович уступила американке Коко Вандевеге на старте турнира в Нидерландах Белоруска, занимающая 51-ю позицию в рейтинге WTA, не слишком удачно начала встречу против одной из ведущих теннисисток из США.

В 1/8 финала парного разряда белоруска Лидия Морозова и голландка Лесли Керхов обыграли сегодня голландский дуэт Ришель Хогенкамп / Бибиана Схоофс - 6:2, 5:7, 10:7.-0-

Фото организаторов турнира