Арина Соболенко вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Хобарте, обыграв первую ракетку соревнований

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала вторую победу на турнире в австралийском Хобарте, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в поединке 1/8 финала одиночного разряда Арина Соболенко, занимающая 69-е место в мировом рейтинге, одолела в двух сетах 35-ю ракетку планеты китаянку Чжан Шуай, посеянную в Хобарте под первым номером, со счетом 7:5 (7:3), 6:4. Встреча продолжалась 1 час 37 минут.

Теперь в игре за выход в полуфинал Арина Соболенко сыграет с украинской теннисисткой Лесей Цуренко, у которой 43-я позиция в мировом рейтинге.

В парном разряде Арина Соболенко и россиянка Вероника Кудерметова выиграли на старте у российско-швейцарского тандема Нателла Дзаламидзе / Ксения Кнолль - 6:1, 5:7, 10:6. В матче 1/4 финала Соболенко и Кудерметова будут соперничать с румынско-украинским дуэтом Ралука Олару / Ольга Савчук.

Арина Соболенко вышла в четвертьфинал парного разряда теннисного турнира в Хобарте В матче 1/8 финала Соболенко и россиянка Вероника Кудерметова обыграли российско-швейцарский тандем Нателла Дзаламидзе / Ксения Кнолль - 6:1, 5:7, 10:6.

Тем временем в Мельбурне стартовал квалификационный раунд первого в сезоне турнира серии "Большого шлема" - открытого чемпионата Австралии. В мужском одиночном разряде оба белорусских теннисиста потерпели поражения в первом круге. Владимир Игнатик (145-й номер мирового рейтинга) проиграл американцу Кевину Кингу (202) - 6:7 (2:7), 2:6, а Илья Ивашко (210) в упорной борьбе уступил австрийскому теннисисту Деннису Новаку (223) - 4:6, 6:4, 6:7 (5:7). В женском одиночном разряде борьбу за выход в основную сетку будет вести белоруска Вера Лапко (135), которая узнает свою соперницу после завтрашней жеребьевки. Еще две белорусские теннисистки Александра Саснович (53) и Арина Соболенко (60) начнут австралийское первенство с основного этапа, минуя квалификацию.

Чтобы попасть в число 128 участников основной сетки, нужно преодолеть три квалификационных барьера.-0-