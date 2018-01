Арина Соболенко вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Хобарте, обыграв первую ракетку соревнований

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала вторую победу на турнире в австралийском Хобарте, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в поединке 1/8 финала одиночного разряда Арина Соболенко, занимающая 69-е место в мировом рейтинге, одолела в двух сетах 35-ю ракетку планеты китаянку Чжан Шуай, посеянную в Хобарте под первым номером, со счетом 7:5 (7:3), 6:4. Встреча продолжалась 1 час 37 минут.

Another seed out @HobartTennis!@SabalenkaA upsets No. 1 Shuai Zhang 7-6(3), 6-4. pic.twitter.com/OWhRNbdv1b