Арина Соболенко вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Нидерландах

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в четвертьфинал одиночного разряда турнира в голландском Хертогенбосе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Поединок 1/8 финала между Соболенко и австралийкой Айлой Томлянович начался еще вчера - первый сет белоруска проиграла 3:6, во втором взяла реванш - 7:6 (7:5), после чего из-за дождя решающая партия была перенесена на сегодня. Перерыв пошел Арине на пользу - она провела партию на одном дыхании, не отдав сопернице ни одного гейма - 6:0. Доигровка продолжалась всего 28 минут. В матче за выход в полуфинал ее соперницей будет победительница встречи между бельгийкой Кирстен Флипкенс и голландкой Кики Бертенс.

Позже Арина Соболенко и россиянка Вероника Кудерметова проведут встречу 1/4 финала парного разряда против бельгийско-голландского дуэта Элизе Мертенс / Деми Схюрс. В случае победы Соболенко и Кудерметова выйдут в полуфинал на белорусско-голландский тандем Лидия Морозова / Лесли Керхов.-0-