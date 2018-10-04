Арина Соболенко вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Пекине

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (16-й номер рейтинга WTA) одержала вторую победу на турнире категории "Премьер" в Пекине (призовой фонд - $8,2 млн) и вышла в четвертьфинал, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В сегодняшнем поединке 1/8 финала с 8-й ракеткой планеты Каролин Гарсией из Франции Соболенко выиграла - 5:7, 7:6 (7:3), 6:0. В первой партии Арина уступала 2:5, затем сумела догнать соперницу, но в итоге уступила.
Во втором сете Гарсия вновь вырвалась вперед 5:2, но белоруска не сдавалась и снова сравняла счет - 5:5. Потом дело дошло до тай-брейка, в котором успех был на стороне Соболенко.
В решающей партии она сразу захватила инициативу и заслуженно победила. Встреча длилась 2 часа 20 минут.
.@SabalenkaA's @WTAFinalsSG hopes are still alive!— WTA (@WTA) 4 октября 2018 г.
Comes from behind to defeat @ChinaOpen champ Garcia 5-7, 7-6(3), 6-0! pic.twitter.com/u9sRF8W15x
Теперь в борьбе за выход в полуфинал China Open Арина Соболенко встретится с китаянкой Ван Цян (28).
В 1/16 финала Арина Соболенко переиграла испанку Гарбинье Мугурусу (15) - 7:5, 6:4.
Соревнования в китайской столице завершатся 7 октября.-0-
Фото Синьхуа-БЕЛТА
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