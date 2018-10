Арина Соболенко вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Пекине

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (16-й номер рейтинга WTA) одержала вторую победу на турнире категории "Премьер" в Пекине (призовой фонд - $8,2 млн) и вышла в четвертьфинал, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В сегодняшнем поединке 1/8 финала с 8-й ракеткой планеты Каролин Гарсией из Франции Соболенко выиграла - 5:7, 7:6 (7:3), 6:0. В первой партии Арина уступала 2:5, затем сумела догнать соперницу, но в итоге уступила.

Во втором сете Гарсия вновь вырвалась вперед 5:2, но белоруска не сдавалась и снова сравняла счет - 5:5. Потом дело дошло до тай-брейка, в котором успех был на стороне Соболенко.

В решающей партии она сразу захватила инициативу и заслуженно победила. Встреча длилась 2 часа 20 минут.

.@SabalenkaA's @WTAFinalsSG hopes are still alive!



Comes from behind to defeat @ChinaOpen champ Garcia 5-7, 7-6(3), 6-0! pic.twitter.com/u9sRF8W15x