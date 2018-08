Арина Соболенко вышла в финал турнира в Нью-Хейвене

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (25-й номер мирового рейтинга) стала финалисткой турнира категории "Премьер" в американском Нью-Хейвене с призовым фондом $776 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

В полуфинальном поединке Соболенко нанесла поражение 9-й ракетке мира, немке Юлии Гёргес - 6:4, 7:6 (7:3). Поединок продолжался 1 час 45 минут. За это время белоруска сделала три брейка, один эйс и одну двойную ошибку. Ее соперница ответила двумя выигранными подачами на приеме, пятью эйсами и шестью двойными ошибками. Счет личных встреч между Соболенко и Гёргес стал 2:0 в пользу Арины.

After reaching the semifinals at @CincyTennis last week, @SabalenkaA goes one better to book her place in the @connecticutopen final!



Defeats Julia Goerges 6-4, 7-6(3)!



Sabalenka is 10-2 in main draw hardcourt matches in North America this summer. pic.twitter.com/oCFf7q6jzL