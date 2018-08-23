Арина Соболенко вышла в полуфинал теннисного турнира в Нью-Хейвене

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира в американском Нью-Хейвене, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в поединке 1/4 финала Соболенко уверенно переиграла швейцарку Белинду Бенчич в двух сетах - 6:3, 6:2. В матче за выход в финал Арина Соболенко сыграет с немецкой теннисисткой Юлией Гергес.-0-