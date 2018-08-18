Арина Соболенко вышла в полуфинал теннисного турнира в Цинциннати

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (34-й номер рейтинга WTA) вышла в полуфинал турнира категории "Премьер" в американском Цинциннати (призовой фонд - $2,8 млн), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В четвертьфинале Арина уверенно переиграла американку Мэдисон Киз (13) - 6:3, 6:4. В поединке за выход в финал Арине Соболенко предстоит встретиться с первой ракеткой планеты румынкой Симоной Халеп.

До этого Арина Соболенко победила британку Йоханну Конту (39) - 4:6, 6:3, 6:4, чешку Каролину Плишкову (8) - 2:6, 6:3, 7:5 и французскую теннисистку Каролин Гарсия (5) - 6:4, 3:6, 7:5.

В парном разряде белоруска Лидия Морозова и японка Сюко Аояма проиграли в матче 1/8 финала венгерско-французскому дуэту Тимея Бабош / Кристина Младенович - 5:7, 6:7 (2:7).-0-