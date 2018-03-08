Арина Соболенко вышла во второй раунд теннисного турнира в Индиан-Уэллсе

8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В американском Индиан-Уэллсе стартовал теннисный турнир категории "Премьер" с призовым фондом $8 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первой из трех белорусок на корт вышла Арина Соболенко (63-й номер мирового рейтинга), которая встречалась с представительницей США Варварой Лепченко (66). Поединок прошел с преимуществом Соболенко, которая выиграла в двух сетах - 7:5, 6:1.

Остальные белорусские теннисистки сыграют позже - двукратная победительница этого турнира экс-первая ракетка планеты Виктория Азаренко (204) будет соперничать с британкой Хизер Уотсон (70), Александра Саснович (49) встретится с полькой Магдой Линетт (61).

Кроме того, Арина Соболенко и Виктория Азаренко сыграют вместе в парном разряде. В матче 1/16 финала они будут соперничать с американо-канадским дуэтом Слоан Стивенс / Эжени Бушар.-0-