Арина Соболенко завершила выступление на теннисном турнире в Стамбуле

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко завершила выступление на турнире в турецком Стамбуле, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в стартовом матче парного разряда Соболенко и гречанка Мария Саккири уступили австралийско-немецкому тандему Присцилла Хон / Николя Гойер - 6:3, 6:7 (3:7), 10:12.
Накануне в первом раунде одиночного разряда Арина Соболенко, занимающая 47-е место в мировом рейтинге, уступила словенке Полоне Херцог, у которой 75-я позиция в рейтинге WTA - 2:6, 5:7.
Турнир в Стамбуле завершится 29 апреля.-0-
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