Арина Соболенко завершила выступление на теннисном турнире в Тяньцзине

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (11-е место в рейтинге WTA) не сумела пробиться в полуфинал турнира в китайском Тяньцзине (призовой фонд - $750 тыс.), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке 1/4 финала Арина Соболенко уступила сегодня швейцарской теннисистке Тимее Бачински (329) - 6:7 (2:7), 6:7 (5:7). Начало встречи осталось за белорусской, которая выигрывала 3:0, затем 4:1, но потом соперница сумела перехватить инициативу и выиграла партию на тай-брейке. Во втором сете соперницы долгое время шли нога в ногу, попеременно выходя вперед. В результате упорного противостояния дело вновь дошло до тай-брейка, где успеха снова добилась Тимея Бачински, которая в полуфинале встретится с чешкой Каролиной Плишковой (6).

Турнир в Тяньцзине финиширует 14 октября.-0-