Арина Соболенко завершила выступление на турнире в Майами

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Последней из трех белорусских теннисисток поединок 2-го раунда на турнире в Майами провела Арина Соболенко (60-й номер мирового рейтинга), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня Арина оказала упорное сопротивление девятой ракетке планеты чешке Петре Квитовой, но уступила - 5:7, 6:3, 3:6.
Ранее в 3-й круг пробилась белоруска Виктория Азаренко, а Александра Саснович выбыла из турнира.-0-
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