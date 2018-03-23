Арина Соболенко завершила выступление на турнире в Майами

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Последней из трех белорусских теннисисток поединок 2-го раунда на турнире в Майами провела Арина Соболенко (60-й номер мирового рейтинга), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня Арина оказала упорное сопротивление девятой ракетке планеты чешке Петре Квитовой, но уступила - 5:7, 6:3, 3:6.

Ранее в 3-й круг пробилась белоруска Виктория Азаренко, а Александра Саснович выбыла из турнира.-0-