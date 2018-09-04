Арина Соболенко завершила выступление на US Open в парном разряде

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко завершила выступление на турнире "Большого шлема" - открытом чемпионате США в парном разряде, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После поражения в 1/8 финала от Наоми Осаки белоруска вместе с китаянкой Се Шувэй встретилась с бельгийско-голландским дуэтом Элизе Мертенс / Деми Схюрс. Матч завершился со счетом 7:5, 6:4 в пользу соперниц.

После игры Арина Соболенко прокомментировала для пресс-службы WTA свое выступление на турнире, которое можно признать успешным, но она довольно критично высказалась о своих действиях на корте. "После поражения от Осаки у меня было пару часов, чтобы подготовиться к парной игре, но я была очень зла на себя, что упустила инициативу в поединке с японкой, не могла сосредоточиться. Мне необходимо учиться подавать точно, независимо от ситуации на корте, и сосредоточиться на позитивных мыслях", - отметила она.

Как сообщалось, в матче 1/8 финала с Наоми Осакой Арина Соболенко, уступая в третьем сете 4:5 в гейме на своей подаче, смогла отыграть три матчбола подряд, но затем завершила встречу двойной ошибкой.

Арина Соболенко проиграла Наоми Осаке в 1/8 финала US Open Выступление на US Open стало самым успешным в карьере белорусской теннисистки, обыграв в основной сетке турнира пятую ракетку Петру Квитову из Чехии и американку Даниэль Коллинс.

В четвертьфинале женского одиночного разряда турнира "Большого шлема" сыграют Серена Уильямс (США) - Каролина Плишкова (Чехия), Слоан Стивенс (США) - Анастасия Севастова (Латвия), Карла Суарес-Наварро (Испания) - Мэдисон Киз (США), Наоми Осака (Япония) - Леся Цуренко (Украина).

Участие в 1/8 финала US Open позволит Арине Соболенко на следующей неделе улучшить свои позиции в рейтинге Всемирной женской ассоциации. Белоруска с 20-й переместится на 18-ю позицию.-0-