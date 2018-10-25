"Арсенал" победил "Спортинг", "Зенит" обыграл "Бордо" в Лиге Европы

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты питерского "Зенита" одержали волевую победу над французским "Бордо" в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Поединок в Санкт-Петербурге прошел с небольшим преимуществом хозяев, но счет на 25-й минуте игры открыли гости. Еще до перерыва Артем Дзюба восстановил равновесие, а в начале второго тайма он мог оформить дубль, но не реализовал пенальти. И все же зенитовцы сумели вырвать победу - на 85-й минуте гол забил Далер Кузяев - 2:1.
В другом матче группы С датский "Копенгаген" на своем поле проиграл чешской "Славии" из Праги 0:1. Положение команд после трех туров: "Зенит" - 7 очков, "Славия" - 6, "Копенгаген" - 4, "Бордо" - 0.
В группе Е азербайджанский "Карабах" из Агдама в Баку уступил украинской "Ворскле" из Полтавы 0:1. Лондонский "Арсенал" с таким же счетом одолел в Лиссабоне португальский "Спортинг". Турнирное положение: "Арсенал" - 9, "Спортинг" - 6, "Ворскла - 3, "Карабах" - 0.-0-
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