"Арсенал" сыграл вничью, "Марсель" победил в первых полуфиналах Лиги Европы

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. После первых полуфинальных матчей футбольной Лиги чемпионов свои стартовые поединки за выход в финал провели участники Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Лондонский "Арсенал" на своей арене встречался с мадридским "Атлетико" и доминировал на протяжении всей игры. Однако, несмотря на большое преимущество, "канониры" смогли выйти вперед только на 61-й минуте, когда Александр Лякозетт забил гол после подачи углового удара. В дальнейшем хозяева продолжали владеть инициативой, но на 82-й минуте прозевали контратаку гостей, которую завершил Антуан Гризманн, установивший паритет — 1:1.
Французский "Марсель" на поле своего "Велодрома" принимал гостей из австрийского "Зальцбурга" и победил со счетом 2:0. В первом тайме отличился Флориан Товен, а после перерыва Клинтон Нжие забил второй гол.
Ответные матчи полуфинальной стадии состоятся 3 мая в Мадриде и Зальцбурге. Финальный поединок второго по рангу континентального клубного турнира 16 мая примет французский Лион.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4446 BYN
|2.441 BYN
|2.446 BYN
|USD
|2.0075 BYN
|2.006 BYN
|2.008 BYN
|RUB
|3.2011 BYN
|3.19 BYN
|3.215 BYN