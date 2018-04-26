"Арсенал" сыграл вничью, "Марсель" победил в первых полуфиналах Лиги Европы

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. После первых полуфинальных матчей футбольной Лиги чемпионов свои стартовые поединки за выход в финал провели участники Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Лондонский "Арсенал" на своей арене встречался с мадридским "Атлетико" и доминировал на протяжении всей игры. Однако, несмотря на большое преимущество, "канониры" смогли выйти вперед только на 61-й минуте, когда Александр Лякозетт забил гол после подачи углового удара. В дальнейшем хозяева продолжали владеть инициативой, но на 82-й минуте прозевали контратаку гостей, которую завершил Антуан Гризманн, установивший паритет — 1:1.

Французский "Марсель" на поле своего "Велодрома" принимал гостей из австрийского "Зальцбурга" и победил со счетом 2:0. В первом тайме отличился Флориан Товен, а после перерыва Клинтон Нжие забил второй гол.

Ответные матчи полуфинальной стадии состоятся 3 мая в Мадриде и Зальцбурге. Финальный поединок второго по рангу континентального клубного турнира 16 мая примет французский Лион.-0-