Ассистенты главного тренера ХК "Динамо-Минск" продолжат работу в клубе

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ассистенты главного тренера ХК "Динамо-Минск" Горди Дуайера продолжат работу в клубе. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в пресс-службе команды.

Тренер по работе с защитниками Сергей Стась, тренер по работе с нападающими Константин Кольцов, тренер по работе с вратарями Андрей Кудин и специалист по физподготовке Геннадий Лянго продлили контракты с "зубрами" до конца сезона-2018/19.

В начале апреля было продлено трудовое соглашение с Горди Дуайером. Как отметили в минском клубе, перед стартом нового сезона тренерский штаб команды продолжит работу в прежнем составе.

Горди Дуайер продлил контракт с ХК "Динамо-Минск" Как отметил генеральный директор ХК "Динамо-Минск" Анатолий Курилец, данный шаг является первым в формировании команды на следующий сезон.

Канадский специалист возглавил белорусскую команду летом 2017 года. В ходе прошедшего регулярного сезона в КХЛ минское "Динамо" с 73 очками заняло 10-е место в таблице Западной конференции и не пробилось в восьмерку сильнейших команд. Минчане ранее четырежды попадали в плей-офф КХЛ в 2011, 2012, 2015 и 2017 годах, но не проходили далее первого круга. -0-