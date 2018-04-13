Асташевич: нужно усилить ответственность спортивных федераций за достижение результатов

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стоит усилить ответственность спортивных федераций за выполнение планируемых результатов. Такое мнение высказал сегодня первый вице-президент Национального олимпийского комитета Андрей Асташевич, выступая с докладом на совещании с участием Президента Беларуси, президента НОК Александра Лукашенко о развитии зимних видов спорта, передает корреспондент БЕЛТА.

Андрей Асташевич отдельно остановился на деятельности спортивных федераций, отметив, что после каждого олимпийского цикла заключаются трехсторонние договоры между НОК, Министерством спорта и туризма и федерациями, согласовываются программы развития вида спорта и подготовки. "Документы четко разграничивают ответственность сторон при подготовке к Олимпиаде, но ответственность за исполнение программ у большинства носит формальный характер. Федерации безответственно завышают плановые задания на Игры, получают значительные бюджетные и внебюджетные средства, а спрос с них и ответственность за потраченные средства отсутствуют", - рассказал Андрей Асташевич.

Первый вице-президент НОК предложил усилить ответственность федераций за выполнение планируемых результатов, разработать нормативный правовой акт, в котором будет прописано единое штатное расписание для национальных команд по видам спорта, пересмотреть кадровые составы и штатную численность федераций с учетом имеющихся структур национальных команд и возложить на Министерство спорта и туризма контроль за средствами, полученными федерациями от международных организаций.-0-