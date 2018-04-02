Атлеты из четырех стран примут участие в соревнованиях по спортивной гимнастике в Могилеве

2 апреля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. XVIII открытые республиканские соревнования по спортивной гимнастике на призы олимпийской чемпионки Светланы Баитовой пройдут 4-6 апреля в могилевском Дворце гимнастики, сообщили БЕЛТА в городской специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва "Багима" им. О.Г. Мищенко.

Ожидается, что областной центр соберет около 120 сильнейших гимнастов из Беларуси, России, Латвии и Узбекистана. Победители и призеры в своих возрастных группах и номинациях будут награждены медалями, грамотами, ценными подарками и памятными сувенирами.

"Соревнования стали хорошей традицией для областного центра, - отметили собеседники. - На протяжении последних лет здесь собираются лучшие спортсмены из разных стран, которые на высоком уровне выполняют сложные программы и элементы. Мы уверены, что зрители получат истинное удовольствие от мастерских выступлений лидеров команд нашей страны и других государств".

Торжественное открытие состязаний состоится 5 апреля в 14:00. Награждение победителей и закрытие - 6 апреля в 14:00. Вход на мероприятие свободный.

Светлана Баитова - советская и белорусская гимнастка, заслуженный мастер спорта СССР, чемпионка XXIV Олимпийских игр в Сеуле (1988 год) в командных соревнованиях, чемпионка мира 1987 года, неоднократная чемпионка СССР, Почетный гражданин города Могилева.

Организаторами турнира выступают управление спорта и туризма Могилевского облисполкома, управление образования, спорта и туризма горисполкома, Могилевская городская СДЮШОР "Багима" им. О.Г. Мищенко. Генеральный партнер турнира - филиал "Белгосстрах" по Могилевской области.-0-