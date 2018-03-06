Атлеты из пяти стран примут участие в турнире по спортивной акробатике в Могилеве

5 марта, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. XIII Открытый республиканский традиционный турнир по спортивной акробатике "Киндр-сюрприз" пройдет 12-15 марта в Могилеве, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении спорта и туризма облисполкома.
В соревнованиях примут участие около 20 команд из Беларуси, России, Молдовы, Украины, Германии. В различных квалификациях выступят более 200 человек. На турнире ожидается много начинающих спортсменов, для которых эти состязания станут основным стартом. Участники постарше смогут повысить свое мастерство и соревновательный опыт.
По итогам турнира победителей и призеров в своих возрастных группах и номинациях наградят медалями, грамотами, ценными подарками и памятными сувенирами.
"Это одно из зрелищных и наиболее популярных спортивных мероприятий, проводимых в Беларуси для юных талантливых акробатов. Свое название турнир получил в связи с участием в нем самых юных представителей данного вида спорта, возраст которых от 6 до 16 лет. Соревнования проводятся с целью популяризации и дальнейшего развития акробатики в Могилевской области и Беларуси, повышения и совершенствования спортивного мастерства юных акробатов, расширения связей по обмену опытом подготовки спортсменов, укрепления дружеских связей со спортсменами других стран", - отметили собеседники.
Организаторами соревнований выступают управление спорта и туризма Могилевского облисполкома, управление образования, спорта и туризма Могилевского горисполкома и Могилевская городская СДЮШОР "Багима" имени О.Г. Мищенко.-0-
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