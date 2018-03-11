Австрийский биатлонист Юлиан Эберхард победил в масс-старте на КМ в Финляндии

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Австрийский биатлонист Юлиан Эберхард победил в масс-старте на седьмом этапе Кубка мира в финском Контиолахти, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Дистанцию в 15 км австриец преодолел за 38 мин. 04,8 сек. (0+0+1+1). Второе место занял француз Мартен Фуркад, который на седьмом этапе Кубка мира, пропустил спринт, а в масс-старте смог войти в число призеров - +6,9 сек. (2+0+0+0). Бронзовым призером стал россиянин Антон Шипулин. Он претендовал и на победу, но упал за несколько сотен метров до финиша - +19,3 сек. (0+1+0+0).

Белорусские биатлонисты участие в гонке не принимали.

Завершится седьмой этап Кубка мира масс-стартом на 12,5 у женщин. Беларусь представят Дарья Домрачева, Ирина Кривко и Надежда Скардино. Начало гонки в 18.10. Телеканал "Беларусь 5" проведет прямую трансляцию гонки.-0-