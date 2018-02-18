Австрийский горнолыжник Хиршер завоевал золото в гигантском слаломе на ОИ, Данилочкин - 54-й

18 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Австрийский горнолыжник Марсель Хиршер завоевал золотую награду в гигантском слаломе на зимних Играх в Пхенчхане, белорус Юрий Данилочкин завершил выступление на 54 месте, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Марсель Хиршер

Хенрик Кристофферсен

Алексис Пентюро

По сумме двух попыток результат победителя - 2 мин.18,04 сек.. Серебряную награду завоевал норвежец Хенрик Кристофферсен - 2 мин.19,31 сек. Третье место занял француз Алексис Пентюро - 2 мин. 19,35 сек.

Хенрик Кристофферсен, Марсель Хиршер и Алексис Пентюро

Марсель Хиршер

Белорус Юрий Данилочкин в гигантском слаломе занял 54 место - +18,85 сек. "Высокий результат планирую показать в слаломе 22 февраля. В "гиганте" больше присматривался к трассе. Специальную экипировку выдали в ноябре, но необходимо время, чтобы все отладить. Здесь уже проехал и скоростные дисциплины, уже четыре старта. Выполнен большой объем работы и всех приглашаю 22 февраля поболеть в слаломе за меня", - отметил Юрий Данилочкин.

Юрий Данилочкин. Фото НОК Беларуси

В активе австрийской команды после победы Марселя Хиршера стало четыре золотые награды, две из которых на счету именитого горнолыжника.-0-

Фото Синьхуа - БЕЛТА.