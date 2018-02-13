Австрийский горнолыжник Марсель Хиршер выиграл комбинацию на Олимпиаде-2018

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Олимпийских играх в Пхенчхане первый комплект наград разыграли сегодня мастера горнолыжного спорта, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Алексис Пентюро, Марсель Хиршер и Виктор Мюфф-Жанде. Фото Синьхуа - БЕЛТА

Чемпионом Олимпиады в комбинации (скоростной спуск и слалом) стал австрийский горнолыжник Марсель Хиршер. Серебряную медаль завоевал француз Алексис Пентюро, бронза у его соотечественника Виктора Мюффа-Жанде.

Виктор Мюфф-Жанде. Фото Getty Images

Алексис Пентюро. Фото Getty Images

Марсель Хиршер пересекает финишную черту. Фото Синьхуа - БЕЛТА

Представитель Беларуси Юрий Данилочкин в скоростном спуске занял лишь 48-е место и не пробился в число соискателей наград.

Белорусский горнолыжник Юрий Данилочкин занимает 48-е место после первой попытки в комбинации После двух дней непогоды, когда из-за ветра переносились старты, горнолыжники начали соревноваться в комбинации, которая состоит из скоростного спуска и слалома.

В соревнованиях по горнолыжному спорту среди женщин примет участие белорусская спортсменка Мария Шканова.-0-