Австрийский горнолыжник Марсель Хиршер выиграл комбинацию на Олимпиаде-2018

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Олимпийских играх в Пхенчхане первый комплект наград разыграли сегодня мастера горнолыжного спорта, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Чемпионом Олимпиады в комбинации (скоростной спуск и слалом) стал австрийский горнолыжник Марсель Хиршер. Серебряную медаль завоевал француз Алексис Пентюро, бронза у его соотечественника Виктора Мюффа-Жанде.
Представитель Беларуси Юрий Данилочкин в скоростном спуске занял лишь 48-е место и не пробился в число соискателей наград.
В соревнованиях по горнолыжному спорту среди женщин примет участие белорусская спортсменка Мария Шканова.-0-
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